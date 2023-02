Até esta terça-feira, 7, 92 pessoas e sete empresas tiveram o patrimônio bloqueado após indícios de financiamento e participação nos atos golpistas - AFP

Até esta terça-feira, 7, 92 pessoas e sete empresas tiveram o patrimônio bloqueado após indícios de financiamento e participação nos atos golpistasAFP

Publicado 07/02/2023 14:26

Brasília - A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu, nesta segunda-feira, 6, à Justiça Federal que realize o bloqueio corrigido para o valor de R$ 20,7 bilhões em bens de bolsonaristas envolvidos na invasão e depredação das sedes do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro.

A expectativa é que a Justiça Federal aceite a proposta de aumento na punição aos bolsonaristas radicais. O valor anterior era de R$ 18,5 milhões. A Câmara dos Deputados refez os cálculos dos prejuízos provocados pelos golpistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Após a atualização, o valor subiu em R$ 3,3 milhões.

Até esta terça-feira, 7, 92 pessoas e sete empresas tiveram o patrimônio bloqueado após indícios de financiamento e participação nos atos antidemocráticos. Outras 84 pessoas presas em flagrante durante os atos terroristas estão estão sob análise de responsabilização pela justiça e podem entrar na lista de 'credores' da União. Já foram bloqueados, pelo menos R$ 4,3 milhões, em veículos das pessoas e empresas envolvidas nas ações.