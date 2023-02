Invasores foram denunciados por associação criminosa e tentativa de golpe de Estado - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 08/02/2023 19:38

Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse nesta quarta-feira, 8, que o Poder Judiciário seguirá em defesa da Constituição. A fala do magistrado ocorreu um mês depois do ato terrorista em Brasília contra os prédios dos Três Poderes.



"O Poder Judiciário seguirá firme e justo na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito", publicou Moraes em seu perfil na rede social. Ele também compartilhou um vídeo da campanha “Democracia Inabalada”.



O posicionamento de Moraes vai no mesmo caminho da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Na abertura da sessão da Corte, a magistrada falou sobre os ataques golpistas contra as sedes do Legislativo, Judiciário e Executivo.



"Longe de enfraquecer nossa democracia constitucional, [o ataque] veio a conferir, a mercê da solidariedade imediata de todos, maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso, exigido pelo próprio texto constitucional, entre os poderes do Estado", comentou a ministra.



Ato terrorista de 8 de janeiro

Os prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por bolsonaristas na tarde do dia 8 de janeiro. Eles protestaram contra a vitória de Lula e o uso das urnas eletrônicas.



No dia anterior, caravanas de bolsonaristas chegaram à Brasília para o ato. O ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a solicitar o uso da Força Nacional para manter a segurança da Praça dos Três Poderes.



No Congresso, os manifestantes vandalizaram o salão verde da Câmara dos Deputados e invadiram o plenário do Senado. Já no Planalto, os suspeitos quebraram portas e tentaram invadir o gabinete presidencial.



Na Suprema Corte, os manifestantes tentaram invadir os gabinetes dos ministros, quebraram as portas dos armários onde ficam as togas, além de quebrar vidraças e vandalizar a fachada do prédio.



Cerca de mil pessoas foram presas e levadas para a carceragem da Polícia Federal na capital. Algumas já foram liberadas por decisões do STF, enquanto outros ainda aguardam o pedido de habeas corpus.



Ações do Judiciário em um mês

O PGR denunciou 653 pessoas. Os golpistas foram denunciados por associação criminosa e tentativa de golpe de Estado. Cerca de 950 bolsonaristas foram presos por participarem do ato terrorista.



O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é investigado por suposta ligação com o ato. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública Anderson Torres está preso. O governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) foi afastado do cargo.