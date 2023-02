Ministro da Defesa, José Múcio - Valter Campanato/Agência Brasil

Ministro da Defesa, José MúcioValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 10/02/2023 09:42 | Atualizado 10/02/2023 09:46

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta quinta-feira, 9, que a pista de pouso localizada na região de Surucucu, em Roraima, deve ficar pronta em 15 dias. A medida, que permitirá o acesso a aeronaves de maior porte, vai ampliar o atendimento à comunidade Yanomami.



"A pista de Surucucu deve ficar pronta nas próximas duas semanas e com isso vai ficar mais simples não apenas levar os índios que estão bons, como levar para Boa Vista aqueles que estão precisando de assistência. Como também levar cestas básicas, que estamos levando de pouco e de lá fazer o transbordo para as aldeias", afirmou o ministro, em entrevista à Agência Brasil.



De acordo com Múcio, entre os desafios do governo federal está a elaboração de medidas com outros entes da Federação para evitar que as atividades de garimpo ilegal voltem a acontecer após a operação.



"Várias vezes foram feitas operações como essas e não tiveram sequência. Eu acho essa tarefa mais difícil, porque tem que envolver governo estadual, políticos e sociedade para ver o que vai se fazer com isso. [Primeiro precisa] tirar todo garimpo ilegal para que isso não volte a acontecer", avaliou.



Segundo a FAB, já foram transportados 4.090 cestas básicas e mais de 78 toneladas de mantimentos e remédios. Além disso, com a montagem do Hospital de Campanha, já ultrapassou mil atendimentos nas especialidades de clínica médica, pediatria, patologia, ortopedia, ginecologia, odontologia, cirurgia geral e cardiologia. Ao todo, 33 profissionais de saúde atuam no hospital.