Presidente Lula voltou a dizer nesta segunda que a população precisa cobrar as autoridades pela entrega de políticas públicas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 13/02/2023 13:31

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta segunda-feira, 13, que a população precisa cobrar as autoridades pela entrega de políticas públicas. "Vocês não podem se contentar com as poucas coisas que a gente oferece. É preciso que vocês se organizem mais", disse o petista durante cerimônia de assinatura dos decretos de recriação do Programa Pró-catador e de revisão do Programa Recicla+, no Palácio do Planalto.

A solenidade contou com a participação da ex-presidente Dilma Rousseff, do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e dos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente), Jader Filho (Cidades) e Márcio Macêdo (Secretaria-geral da Presidência).

"O governo pretende promover uma cultura de protagonismo e em defesa dos direitos dos catadores na cadeia de reciclagem", explicou o Palácio do Planalto em nota. No evento, Marina Silva elogiou os decretos. "São uma forma de cuidar do meio ambiente ao mesmo tempo em que cuida das pessoas", afirmou a ministra.