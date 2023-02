Já foram denunciadas 835 pessoas por suspeita de envolvimento nos atos antidemocráticos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/02/2023 17:35

Brasília - A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou ao STF (Superior Tribunal Federal), nesta terça-feira, 14, denúncias contra 139 pessoas presas em flagrante na Praça dos Três Poderes durante os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro.

As denúncias são contra 137 golpistas que estavam no interior do Palácio do Planalto e outras duas pessoas detidas na Região da Praça e que portavam rojões, facas e materiais para produzir coquetel molotov.

No total, as acusações referem-se a 5 diferentes crimes: associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Já foram denunciadas 835 pessoas por suspeita de envolvimento nos atos antidemocráticos, sendo 645 incitadores, 189 executores e um agente público por omissão. O relator do caso no STF é o ministro Alexandre de Moraes.