Declarações foram feitas em Santo Amaro, onde Lula relançou o Minha Casa, Minha VidaAntonio Cruz/ Agência Brasil

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 14, que o governo está em negociações para tentar "harmonizar" o teto do salário da enfermagem, porque há questões a serem resolvidas com as pequenas cidades e as santas casas. Lula assegurou, contudo, que o governo vai "selar" o piso da categoria, dizendo ainda que é preciso "aumentar os salários" no País.

As declarações foram feitas em Santo Amaro (BA), onde Lula relançou o Minha Casa, Minha Vida. O dia foi marcado por paralisações da categoria de enfermeiros que cobram pela implementação do piso nacional.

"Vocês (enfermeiros) podem ter tranquilidade que iremos resolver o problema de vocês, e vamos cuidar disso. Estamos apenas tentando harmonizar o teto, o salário das enfermeiras com a questão das pequenas cidades e santas casas. Mas pode ficar certo que teremos maior prazer de convidar enfermeiras e enfermeiros e dizer: está resolvido o problema de vocês. O governo vai selar o piso da categoria", disse Lula.