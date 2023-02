Lula promete indicação neutra para STF: Vou indicar ministro vendo o currículo - José Cruz/Agência Brasi

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu nesta quinta-feira (16), que todas as indicações para o Supremo Tribunal Federal (STF) a que terá direito serão neutras. Nos bastidores do PT, contudo, se diz que o favorito de Lula para a primeira vaga a ser aberta neste ano é Cristiano Zanin, seu advogado nas causas da Lava Jato.

"Vou indicar ministro do Supremo vendo o currículo", afirmou Lula em entrevista à CNN Brasil. "Nunca pedi favor a ministro do STF e nem vou pedir", acrescentou. O petista voltou a dizer que, na sua avaliação, a Justiça brasileira foi política nas suas condenações, posteriormente anuladas. Ainda assim, diz que o assunto ficou no passado. "Não posso voltar a governar o País magoado com o que me prejudicou".

Lula também evitou avaliar o futuro do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), seus algozes na Operação Lava Jato enquanto juiz e procurador, respectivamente. "Vamos ver como serão na política", limitou-se a dizer.