Homem é preso no Amapá suspeito de infectar mulheres propositalmente com HIV - Divulgação/Polícia Civil/Lucas Brito

Publicado 17/02/2023 16:43

Macapá - Um homem de 28 anos se passva por instrutor de academia no Centro de Macapá (AP) foi detido na última quarta-feira (15) suspeito de infectar 2 mulheres com o Vírus da imunodeficiência humana (HIV) de propósito.

Segundo a polícia, ele foi denunciado por duas vítimas mulheres que relataram terem sido aproximadas por ele enquanto estava na academia e que ele usava a função de personal trainer conquistar as vítimas.

De acordo com a Delegacia especializada em Crimes Contra a Mulher (DCCM), elas informaram que testaram positivo para HIV após manterem relações sexuais com o indivíduo.

No boletim de ocorrência contra o acusado, a mulher que não se identifica publicamente, afirma que venceu o medo e decidiu registar o boletim de ocorrência para evitar que outras pessoas também caíssem nas mãos do rapaz.

As investigações começaram no mês de janeiro após as vítimas apresentaram laudos de que elas realmente contraíram a doença. Após as buscas, o suspeito fugiu para outra cidade no Nordeste. Tempo depois ele foi encontrado trabalhando em outra academia na capital do estado.

A DCCM orienta possíveis outras possíveis vítimas a procurarem a delegacia para receber a orientação necessária do poder público.