Diplomata Marcela Braga, ex-assessora de Michelle Bolsonaro (foto), foi destituída do cargo de vice-cônsul de Orlando, Estados Unidos - EVARISTO SA / AFP

Diplomata Marcela Braga, ex-assessora de Michelle Bolsonaro (foto), foi destituída do cargo de vice-cônsul de Orlando, Estados UnidosEVARISTO SA / AFP

Publicado 17/02/2023 19:11

Brasília - Com o aval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a 'limpeza' de quadros bolsonaristas em cargos de destaque ou estratégico do governo federal segue em curso. Ex-assessora da Presidência que trabalhava diretamente com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Marcela Braga foi exonerada do cargo de vice-cônsul em Orlando, nos Estados Unidos. A promoção foi concedida no fim do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A demissão da ex-assessora foi confirmada na edição do Diário Oficial da União (DOU) publicada nesta sexta-feira, 17. O diplomata Rodrigo Goidanich, outro aliado próximo do clã Bolsonaro, foi destituído do cônsul-geral em Faro, Portugal. Ele ficou conhecido como diplomata 'antimáscara' durante o período de pico da pandemia de covid-19. Em diversas oportunidades, fez críticas severas ao uso do equipamento.

Uma declaração sobre os riscos do uso de máscara foi um dos estopins para a criação da CPI da Pandemia no Senado. Não fosse o suficiente, ele foi duramente criticado por diplomatas de carreira por promover eventos com nomes da extrema-direita quando estava à frente Fundação Alexandre de Gusmão (Funag), órgão ligado ao Ministério de Relações Exteriores.



Com a 'faxina' a todo vapor na estrutura do governo federal, a base de Lula pretende minimizar que apoiadores de Bolsonaro minem o trabalho do Palácio do Planalto e prejudiquem a imagem do presidente eleito.



Próxima de Michelle Bolsonaro, Marcela Braga foi motivo de questionamento nos bastidores do Itamaraty após a promoção para o consulado brasileiro em Orlando, pois teria disparado na frente de uma larga lista de espera.