Polícia Civil investiga a chacina de quatro pessoas que assustou os moradores do bairro Teresópolis, em Porto Alegre - Reprodução/RBS TV

Publicado 19/02/2023 10:36

Porto Alegre - A disputa pelo controle de pontos de tráfico de drogas pode ter motivado a morte de quatro pessoas a tiros no bairro Teresópolis, Zona Sul de Porto Alegre, na tarde deste sábado, 18. É com essa linha de investigação da Brigada Militar (BM). O grupo rival teria invadido a casa e disparado contra as vítimas e fugido do local em carro HB20 preto, segundo testemunhas.

Dois mortos foram identificados como Gilberto Macedo Alves, 61 anos, e Tomaz Mello Flora, 50 anos. Ambos possuem antecedentes criminais. O primeiro já respondeu pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e receptação. O segundo, por ameaça.



O Departamento de Homicídios da Polícia Civil de Porto Alegre investiga o caso. A principal suspeita é que o crime tenha relação com dívida referente ao tráfico de drogas ou disputa interna da mesma facção, que domina a região da vila Cruzeiro.