Sobe para 19 o número de mortos pelas chuvas no litoral de SP - Divulgação/Defesa Civil

Sobe para 19 o número de mortos pelas chuvas no litoral de SPDivulgação/Defesa Civil

Publicado 19/02/2023 19:28

Subiu para 19 o número de mortos em decorrência das chuvas que atingiram o litoral paulista na madrugada deste domingo (19). Além de uma criança de 7 anos e uma mulher de 32, 17 corpos foram encontrados na Vila Sahy, em São Sebastião (SP).



O local foi atingido por um deslizamento de terra durante o forte temporal. As vítimas foram encontradas por uma ONG com sede na região, que logo acionou as autoridades.

A Defesa Civil confirmou o encontro dos corpos e disse haver outras vítimas sobre os escombros. Ainda não há o número de informações sobre o número de desaparecidos.



O prefeito da cidade, Felipe Augusto, informou que mais de 50 casas foram atingidas pelo deslizamento de terra. Já a ONG informa que 70 residências estão soterradas.



As fortes chuvas provocaram alagamentos e deslizamentos de terra nas principais cidades do litoral norte de São Paulo. Segundo as autoridades, o volume de água que caiu no fim de semana era o esperado para o mês inteiro na região.



Em São Sebastião, de acordo com a Defesa Civil, choveu mais 600 milímetros, quando eram esperados 303 mm em fevereiro. A prefeitura decretou estado de calamidade neste domingo.



O Corpo de Bombeiros enviou mais de 100 profissionais para colaborar com as buscas. Os trabalhos devem se estender durante a madrugada desta segunda-feira (20).



*Reportagem em atualização