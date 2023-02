Sabesp pede economia no uso de água no litoral paulista devido as fortes chuvas - Divulgação/Sabesp

Publicado 19/02/2023 16:01

A Sabesp pede que haja economia no uso da água de reservatórios domiciliares. "As fortes chuvas registradas desde ontem, 18, na baixada santista e no litoral norte deslocaram grande quantidade de lama, pedras, troncos, galhos, entre outros materiais que reduzem a vazão da água tratada nas estações", afirmou a empresa, pelo perfil do governo no Twitter.

Já a Neonergia Elektro informou que não tem conhecimento de grandes blocos de clientes sem energia em Ubatuba e Ilhabela, impactadas pelos fortes temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo hoje. "Não há registro de grandes blocos de clientes sem energia", disse, em nota. "A concessionária já mobilizou equipes de outras regiões para que reforcem o efetivo no litoral e que o restabelecimento seja normalizado o mais rápido possível." Segundo a Neoenergia, equipes trabalham desde a madrugada na região.

O último balanço do governo de São Paulo mostra que Ubatuba e Ilhabela tiveram 335 milímetros e 337 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, respectivamente.