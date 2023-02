Defesa Civil prevê aumento do número de mortos em São Sebastião - Twitter/Reprodução

Defesa Civil prevê aumento do número de mortos em São SebastiãoTwitter/Reprodução

Publicado 20/02/2023 09:15 | Atualizado 20/02/2023 09:22

O chefe da Defesa Civil de São Paulo adotou tom pessimista com a possibilidade de encontro de sobreviventes das fortes chuvas que atingiram o litoral do estado na madrugada deste domingo, 19. O coronel Henguel Ricardo Pereira afirmou que Vila Sahy, em São Sebastião, foi a mais atingida pelas chuvas e há chances remotas de localizar pessoas com vida. Contudo ele afirmou que ainda há muitos desaparecidos

"Acabamos de resgatar a última vítima com vida. Há mais vítimas na Barra do Una e quatro desaparecidas em Juqueí", afirmou. "Infelizmente vamos ter muitos óbitos", completou.

A Prefeitura de São Sebastião estima que ao menos 50 casas ainda estão soterradas, mas não soube precisar o número de desaparecidos. As buscas devem se estender por toda a segunda-feira, 20.O Corpo de Bombeiros deve contar com o apoio do Exército e da Defesa Civil nacional. As equipes foram enviadas na tarde deste domingo após determinação do Palácio do Planalto, atendendo a um pedido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá ir ao litoral de São Paulo nesta segunda-feira para acompanhar as buscas de vítimas das chuvas. Além do petista, a comitiva deve contar com o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff.Lula e seus pares deverão visitar as áreas mais atingidas pelas chuvas e anunciar ajuda humanitária às cidades afetadas. O chefe do Planalto ainda deverá se reunir com Tarcísio de Freitas, e o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto.