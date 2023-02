Padilha acusa Bolsonaro de desmontar estrutura de prevenção a desastre - Reprodução/Câmara dos Deputados

Publicado 20/02/2023 18:22

O ministro das Relações Institucionais , Alexandre Padilha (PT), detonou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em postagem feita nesta segunda-feira (20), no perfil no Twitter, o petista acusou o governo anterior de desmontar “toda a estrutura de prevenção” com desastres.

“Infelizmente o governo anterior desmontou toda a estrutura de prevenção e cuidados com desastres, estava com orçamento quase zero. Precisamos recuperar esse apoio que o governo federal sempre deu a estados e municípios”, disse Padilha, fazendo referência aos temporais no litoral norte de São Paulo, que deixaram até o momento 37 mortos.



O estado de São Paulo decretou três dias de luto pelas mortes que ocorreram no litoral norte do estado por causa das fortes chuvas. O decreto foi assinado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).



O chefe do Executivo paulista também confirmou a transferência do seu gabinete para São Sebastião (SP), cidade mais afetada pela tempestade. O governante explicou que a alteração tem como objetivo acelerar o trabalho de recuperação dos municípios prejudicados.



O governador se reuniu com o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o prefeito Felipe Augusto (PSDB). Os três conversaram e formaram um plano de ações para serem realizados pelos governos federal, estadual e municipais.



Seis cidades estão em estado de calamidade. O decreto permite que a União libere com maior agilidade recursos, equipamentos e apoio logístico.

