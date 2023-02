Jovem continua desaparecido após ponte ceder no Sul - Divulgação/Corpo de Bombeiro

Publicado 21/02/2023 11:44 | Atualizado 21/02/2023 12:02

Uma pessoa continua desaparecida após queda da ponte pênsil que ligava os municípios de Torres, no Rio Grande do Sul, e Passo de Torres, em Santa Catarina. Cerca de 100 pessoas circulavam na ponte no momento da queda, mas conseguiram sair da água. O acidente ocorreu por volta das 2h20 da segunda-feira (20) por causa do excesso de peso.

De acordo com o comandante do 9º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Torres, Rodrigo Canci Pierosan, as buscas pelo desaparecido, um jovem de 21 anos, continuam no Rio Mampituba. Houve 20 atendimentos no hospital de Torres, mas sem gravidade.