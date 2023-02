Defesa Civil mapeou 14 mil pontos de risco de desabamento e de encostas no país - Divulgação/Prefeitura de Franco da Rocha

Publicado 21/02/2023 15:57

O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, disse nesta terça-feira (21), que a Defesa Civil mapeou 14 mil pontos no País com risco de desabamento de encostas. Nesses locais, de acordo com ele, moram quase 4 milhões de pessoas. Nos últimos dias, chuvas fortes atingiram o litoral norte de São Paulo, o que causou mortes e deixou pessoas desalojadas.

"Nós temos aqui levantados pelo menos 14 mil pontos no Brasil inteiro de alto risco ou muito risco de desabamento de encostas. Nesses pontos mapeados pela Defesa Civil, moram quase 4 milhões de pessoas", afirmou o ministro, em entrevista à CNN Brasil.

De acordo com Góes, é preciso haver projetos preventivos para evitar os desabamentos. Ele defendeu que o Ministério das Cidades construa, por meio do Minha Casa, Minha Vida, o máximo que puder de conjuntos habitacionais pelo País.

Ainda nesta terça, o ministro das Cidades, Jader Filho, reforçou que o novo Minha Casa, Minha Vida terá como uma das prioridades atender as famílias que moram atualmente em áreas de risco, como é o caso da população que perdeu suas casas em razão das chuvas que atingiram o litoral de São Paulo.