Dupla atira em pessoas no bar após perder jogo de sinuca - Reprodução: vídeo

Publicado 22/02/2023 11:47 | Atualizado 22/02/2023 14:42

Cuiabá - Morreu na noite desta terça-feira, 21, a sétima vítima da chacina que aconteceu em um bar no Bairro Jardim Lisboa, em Sinop, a 504 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Eliseu Santos Silva, 47 anos, estava internado no Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi alvejado junto com outras seis pessoas, após dois homens não aceitarem perder duas partidas de sinuca, de acordo com a Polícia Militar. Os autores do crime foram identificados.

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Braulio Junqueira, as vítimas foram assassinadas com tiros à queima-roupa por Edgar Ricardo de Oliveira, 30, e Ezequias Souza Ribeiro, 27. Ele ainda informou que haviam nove pessoas no local, e que testemunhas estão sendo ouvidas.

O delegado já pediu a prisão preventiva dos dois. Junqueira informou que Oliveira se apresentava como pedreiro, uma "espécie de construtor", e "andou pegando umas obras, não entregou, pegou o dinheiro antecipado comprou a caminhonete, armas". Já o comparsa, segundo a polícia, tem passagens por transporte ilegal de madeira, já foi preso por formação de quadrilha e porte ilegal de armas, entre outros crimes.

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foram identificado como os autores do crime Reprodução As vítimas da chacina foram identifcadas na manhã desta quarta pela Polícia Civil: Getúlio Rodrigues Frasão Júnior, 36; Larissa Frasao de Almeida, 12; Orisberto Pereira Sousa, 38; Adriano Balbinote, 46; Josué Ramos Tenório, 48; o dono do bar Maciel Bruno de Andrade Costa, 35; e Eliseu Santos Silva, 47. fotogaleria Crime Câmeras de segurança do bar registraram o momento da execução. Nas imagens, é possível ver quando um dos suspeitos, de camiseta azul e armado com uma pistola, rendeu as pessoas e as levou para perto de uma parede. Enquanto isso, o outro homem, de camiseta listrada, pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento e volta mirando nas vítimas e atirando diversas vezes.



A adolescente e um outro homem, após vários disparos, ainda tentaram correr para fora do local. Mas foram atingidos por tiros nas costas. Antes de fugirem de caminhonete, os suspeitos pegaram uma quantia de dinheiro que estava em uma das mesas de sinuca, além de outros objetos. Eles estão foragidos.

Todas as seis vítimas morreram no local. Eliseu — sétima vítima — foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. Vídeo mostra momento em que dupla mata clientes de bar após perder jogo em MT. #ODia

Créditos: Reprodução/Redes Rociais pic.twitter.com/Fer6Sigkym — Jornal O Dia (@jornalodia) February 22, 2023 Momentos antes da chacina De acordo com a PM, a dupla e outros clientes do bar participavam de um jogo de sinuca, apostando dinheiro. O problema é que a dupla começou perdendo a partida. Eles saíram do local, mas voltaram com mais uma quantia e perderam novamente — cerca de R$ 4 mil. Ainda segundo a corporação, Edgar e Ezequias ficaram irritados porque as pessoas que estavam no estabelecimento fizeram piadas com eles, sobre as derrotas no jogo, o que teria motivado o crime. "Da forma como aconteceu, fica claro que algumas vítimas podem nem ter envolvimento com o jogo que estava acontecendo no estabelecimento", disse o tenente Romening dos Santos Silva. Antes da chacina, algumas das vítimas gravaram vídeos no estabelecimento. As imagens das câmeras de segurança também mostravam uma movimentação tranquila no local.



