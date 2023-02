JanJa parabeniza Imperatriz após vitória no Carnaval do Rio: 'enredo histórico' - Reprodução Twitter

Publicado 22/02/2023 20:15 | Atualizado 22/02/2023 20:20

Rio - A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, parabenizou a Imperatriz Leopoldinenese por ter sido campeã do Carnaval do Rio de Janeiro em 2023.

"Parabéns para a minha querida @oficialgresil, campeã do Carnaval Carioca, com um enredo histórico sobre Lampião. Muito grata por ser madrinha da Velha-Guarda da Escola este ano!", escreveu Janja em seu perfil no Twitter.

Neste ano, a escola de Ramos trouxe o enredo intitulado "O aperreio do cabra que o excomungado tratou com má-querença e o santíssimo não deu guarida" para fala sobre a hisória de Lampião.

Este é o nono título da Imperatriz Leopoldinense no grupo especial. A verde e branco já foi vitoriosa nos carnavais de 1980, 1981, 1989, 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.