O Serviço Disque 100 também pode ser usado para solicitar informações sobre vítimas das chuvas - Internet/Reprodução

Publicado 23/02/2023 11:27

A população brasileira, bem como as vítimas do desastre climático causado pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo, podem utilizar o Disque Direitos Humanos, o Disque 100, pedir ajudar ou solicitar informações sobre desabrigados ou desaparecidos. O serviço é disponibilizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDCH) e opera 24h por dia, sete dias por semana, de forma gratuita e sigilosa.

Entre as opções de atendimento, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) recebe registro quando o cidadão disca 100 pelo telefone e por aplicativos como o Direitos Humanos Brasil, WhatsApp (61 99656-5008) e Telegram (basta digitar “Direitoshumanosbrasil”). Pelo site do Disque 100, também é possível denunciar violações de direitos na Língua Brasileira de Sinais (Libras) por intermédio de vídeochamada.

Além de receber denúncias de violações de direitos humanos, a ONDH também está aberta para monitorar desastres naturais, enchentes, desabamentos, secas e baixas temperaturas. Ao realizar a discagem, o cidadão deverá escolher a opção 2. Os casos são encaminhados para a Defesa Civil, que integra força-tarefa do governo federal desde segunda-feira, 20.

O objetivo da iniciativa é ampliar a cooperação mútua entre outras centrais oficiais de atendimento à sociedade, como o 190 (Polícia Militar), o 192 (SAMU) e o 193 (Corpo de bombeiros).