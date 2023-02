Os produtos doados seguem para o litoral norte de São Paulo ainda nesta quinta-feira - Correios/Divulgação

Os produtos doados seguem para o litoral norte de São Paulo ainda nesta quinta-feiraCorreios/Divulgação

Publicado 23/02/2023 15:38

As famílias desalojadas pelos temporais que atingiram o litoral norte de São Paulo no último fim de semana vão receber dos Correios cerca de 20 toneladas de doações. Os itens são objetos postais classificados pela estatal como de refugo, quando passaram por seguidas tentativas de entrega aos destinatários, sem sucesso, e não foram procurados pelos remetentes, nem pelos destinatários em até 90 dias, conforme prazo de reclamação previsto no Código de Defesa do Consumidor.



Ao todo, são 20.957 itens de refugo como materiais escolares e de escritório, vestuários infantis e utensílios para casa. Eles estão sendo triados pelos empregados dos Correios e vão ser entregues aos órgãos de Defesa Civil e a prefeituras da região, ainda nesta semana, para serem distribuídos gratuitamente às vítimas das fortes chuvas.

Na manhã desta quinta-feira, 23, 40 contêineres desmontáveis saíram da capital paulista com destino ao litoral norte paulista. O transporte é feito por linhas especiais. O presidente da estatal, Fabiano Silva, acompanhou a entrega das primeiras doações de refugo, na sede da empresa em São Paulo, e destacou a relevância da entrega: “Essa uma ação muito importante que os Correios agora desempenham de auxílio às vítimas desta terrível calamidade que acometeu o litoral de são Paulo.”



Solidariedade

Além das doações de itens de refugo, as agências dos Correios, no estado de São Paulo, estão à disposição das autoridades federais, estaduais e municipais para coletar e transportar donativos aos afetados pelas chuvas.



De acordo com os Correios, a empresa já realiza a ação “Correios Solidariedade Expressa”. A iniciativa, em âmbito nacional, transporta gratuitamente donativos às vítimas de regiões em situação de emergência ou calamidade pública, oficialmente decretadas, em qualquer dia da semana e horário.