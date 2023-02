Moradia em favela de BH vence concurso de arquitetura - Divulgação/Leonardo Finotti

Moradia em favela de BH vence concurso de arquitetura Divulgação/Leonardo Finotti

Publicado 23/02/2023 20:22 | Atualizado 23/02/2023 20:24

A Casa no Pomar do Cafezal venceu o Building of the Year 2023, concurso internacional de arquitetura promovido pelo Archdaily, que selecionou a Casa do Ano. A informação foi confirmada por Kdu dos Anjos, o proprietário da casa, em uma publicação no seu Instagram.

A construção, em Belo Horizonte numa estrada de terra, em uma viela íngreme do Aglomerado da Serra, que abriga cerca de 100 mil pessoas, foi uma das cinco finalistas da categoria e era considerada a favorita para o prêmio.

Único concorrente com impacto social, o projeto disputou o título com uma casa de vidro, perto de Berlim, idealizada para uma família pequena que recebe muitos convidados; uma casa-abrigo, construída por um casal de vietnamitas pensando na aposentadoria; uma casa em uma vila residencial numa área de clima desértico na Índia; e uma casa em terracota construída para uma família no México.