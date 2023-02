Moraes citou o relatório na decisão em que colocou o militar em liberdade provisória - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/02/2023 18:18

Brasília - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal se manifeste sobre um pedido do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fábio Augusto Vieira, para reaver o celular, notebooks e HDs externos apreendidos em sua casa durante buscas da investigação que mira suposta omissão de autoridades do DF ante os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

A PF vai dizer se é necessária a manutenção dos aparelhos sob custódia dos investigadores para aprofundamento das apurações sobre a ofensiva de radicais que depredaram dependências das sedes dos três Poderes.

O pedido em nome do coronel foi levado ao Supremo pelo advogado Thiago Turbay, que defende o militar.

O ex-comandante chegou a ser preso sob suspeita de 'conivência' com os ataques daquele domingo, assim como o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça Anderson Torres. No início de fevereiro, o militar foi colocado em liberdade provisória por ordem de Alexandre. A decisão contrariou parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendeu que o ex-comandante da PM deveria ter 'mobilizado toda a tropa a tempo e hora de conter o avanço do grupo golpista'.

Em depoimento à Polícia Federal, coronel Vieira chegou a afirmar que, em meio à eclosão do ato golpista, o Exército 'estava mobilizado para não permitir' a entrada da PM no Setor Militar Urbano, onde estava localizado o acampamento bolsonarista montado em Brasília, em frente ao Quartel General.

Ao divulgar relatório sobre os atos golpistas, o interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal Ricardo Cappelli citou a atuação do ex-comandante. Para Cappelli, o coronel 'tentou defender as linhas, o Congresso Nacional, mas apesar das tentativas' seus apelos e ordens não foram atendidos

O documento foi usado pela defesa do ex-comandante para pedir sua soltura. Moraes citou o relatório na decisão em que colocou o militar em liberdade provisória.