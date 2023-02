Equipes da Anatel auxiliam os bombeiros na localização das vítimas que foram soterradas - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 24/02/2023 11:37

Uma equipe da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) participa, desde segunda-feira, 20, das operações de resgate de vítimas da tragédia em decorrência das fortes chuvas ocorridas no litoral norte do de São Paulo. Mobilizados com equipamentos para monitorar e localizar sinais, os técnicos da agência estão realizando varreduras no local das buscas, em conjunto com as equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, na tentativa de localização de aparelhos celulares de vítimas que se encontrem soterradas.

É a primeira vez no Brasil que o rastreamento de sinais de radiofrequências é utilizado como instrumento de apoio às equipes de resgate para a localização de pessoas soterradas. A partir da localização dos sinais em determinado ponto, é possível a busca focada por cães farejadores e escavação manual pelos integrantes das equipes de resgate. Tal medida é possível graças às características de funcionamento dos aparelhos celulares que, mesmo sem serviço disponível pelas prestadoras, emitem constantes sinais de radiofrequência, em busca de conexão com as estações transmissoras (torres).

O apoio da Anatel também compreende a monitoração e acompanhamento da montagem da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores (REER), grupo membro da Defesa Civil responsável por garantir as condições de comunicação emergencial de autoridades e equipes de resgate por meio de estações do serviço de radioamador.

Além disso, os agentes de fiscalização estão acompanhando e realizando avaliações técnicas de proteção contra interferências nas frequências críticas das forças de segurança pública e comunicações aeronáuticas, dado o grande tráfego aéreo de helicópteros registrado na região litorânea.