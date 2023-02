De férias em Orlando, nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro criticou o salário de R$ 33 mil que recebia no cargo de presidente da República - Reprodução/TV Brasil

Publicado 24/02/2023 12:45

Orlando - Perto de completar dois meses de férias em Orlando, nos Estados Unidos, Jair Bolsonaro (PL)

reclamou do salário de R$ 33 mil da presidência da República, cerca de US$ 6,4 mil. Em discurso para apoiadores e fiéis da New Hope Church, Bolsonaro considerou baixo o vencimento para o cargo que ocupou nos últimos quatro anos. No fim de seu mandato, ele assinou MP com o salário mínimo de R$ 1.302, o primeiro aumento real de sua gestão.

"Alguém sabe quanto foi o meu salário bruto em dezembro do ano passado? R$ 33 mil. Dá aí US$ 6 mil. Compensa? Você não vai para lá (Presidência) para ser recompensado financeiramente. Mas, para ministro, o salário é igual", disse.

No entanto, o valor do mínimo de R$ 1.302, válido desde janeiro deste ano, foi negociado pela equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na chamada PEC da Transição. Um novo aumento para 1.320 está confirmado a partir de 1º de maio. Durante seu mandato como presidente, Bolsonaro recebia R$ 30.934,70 bruto.

Com a aposentadoria como capitão reformado do Exército, o valor totalizava R$ 42.880,19. Desde dezembro do ano passado, ele passou a receber R$ 35.223,66 pelos 28 anos em que atuou como deputado federal. Queixoso, negocia com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, um salário de cerca de R$ 39 como presidente de honra da sigla.

Apesar da crítica aos vencimentos, Bolsonaro tem 'economizado' na passagem pela terra da Disney. Durante as férias iniciada no dia 30 de dezembro de 2022, o governo federal já desembolsou R$ 432 mil apenas com diárias para a equipe de assessores que o acompanha na viagem. A informação foi revelada pelo jornal 'O Globo', com dados do Portal da Transparência.

CASAMENTO

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcou em Brasília no dia 26 de janeiro na companhia da filha caçula e sem o marido. Sem confirmar a data de volta ao Brasil, Bolsonaro também reclamou da falta de tempo ao lado da esposa, que assumiu a presidência do PL Mulher, com vencimento de R$ 33,7 mil.

"No começo, eu falo: ‘Meu Deus, qual foi o meu pecado? Para estar sentado nessa cadeira. Só problemas.’ Por vezes, companheiro, você nem lembra que tem esposa. É verdade. Você chega em casa, ela está dormindo ou, quando ela sai, eu que estou dormindo... Entendo que essa missão não acabou ainda", disse.