Posto de fiscalização do Ibama às margens da Terra Yanomami não permite a passagem de garimpeiros em retirada com carga - Divulgação/Ibama

Publicado 24/02/2023 14:26

Boavista - Seis suspeitos do ataque a tiros contra policiais militares na região do rio Uraricoera, na Terra Yanomami, foram presos no fim da tarde desta quinta-feira, 23. No mesmo dia, um grupo de garimpeiros ilegais também atacaram uma base de fiscalização do Ibama no território. Um invasor foi baleado durante a troca de tiros com agentes da Polícia Federal.

Os presos na primeira operação citada estavam em uma canoa e tentaram fugir do local conhecido como ponto de embarque e desembarque de garimpeiros ilegais na região. Outros suspeitos estavam em uma caminhonete, que transportava um quadriciclo e um motor de embarcação.

Em relação ao ataque à base do Ibama, os criminosos que desciam o rio Uraricoera em sete voadeiras de 12 metros carregavam minério roubado da terra indígena conhecido como cassiterita. O carregamento foi identificado com auxílio de drones. Gelso Barbosa Miranda, de 32 anos, baleado durante o confronto, foi preso pela PF e levado para o Hospital Geral de Roraima (HGR).

A segurança da base, instalada no dia 7 de feveiro, é feita por agentes da Força Nacional de Segurança Pública, da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama.