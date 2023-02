Presidente já deixou hospital e está no Palácio da Alvorada - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 25/02/2023 16:07 | Atualizado 25/02/2023 16:23

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou por uma bateria de exames na manhã deste sábado (25) no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O chefe de Executivo fez uma ressonância magnética no quadril, que estava programada para o acompanhamento dos exercícios de fisioterapia.

De acordo com a assessoria do presidente, ele já deixou o hospital e está no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

Em novembro do ano passado, o Lula esteve na mesma rede hospitalar, mas na unidade localizada na capital paulista, para passar por uma bateria de exames de rotina.

Naquela ocasião, o chefe do Executivo teve que se submeter à retirada de uma leucoplasia, uma lesão que acometeu as áreas da mucosa da garganta.

Os exames de imagem feitos no mês demonstraram a completa remissão do tumor na laringe que, em 2011, levou Lula a se submeter a um tratamento quimioterápico.