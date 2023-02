PF apreende mais de 1,5 toneladas de cocaína escondida em Poconé no Mato Gross - Divulgação/Polícia Federal

Publicado 27/02/2023 16:44

A Polícia Federal apreendeu no fim da tarde deste domingo (26) mais 1,5 toneladas de cocaína (1.723,90 kg) pura na região de Poconé, no Mato Grosso.



Em operação conjunta com o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), agentes encontraram a droga escondida coberta por lonas e folhas no meio da vegetação fechada do Pantanal matogrossense.

A descoberta foi feito durante o monitoramento da região fronteiriça realizada pelos órgãos de segurança no combate ao tráfico ilícito de drogas. A região tem registros de ocorrências do tipo, por oferecer características propícias ao esconderijo de drogas. Os investigadores também encontraram uma pista de pouso de aviês clandestina nas proximidades do local.



As investigações também apontam uma possível ligação do crime com outro flagrante realizado também no domingo em Sinop/MT, onde um avião foi abordado com 462 kg de cloridrato de cocaína.

As investigações ainda seguem seu curso, enquanto a polícia tenta identificar os envolvidos no esquema, como lideranças, para tentar descapitalização as organizações criminosas.



Investigações continuam para se descobrir os responsáveis pelo entorpecente