O último concurso realizado no sábado não teve ganhadores na faixa principal e o prêmio ficou acumulado - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 01/03/2023 08:47

A Mega-Sena irá sortear nesta quarta-feira, 1º, um prêmio acumulado e estimado em R$ 9 milhões. O sorteio está marcado para às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, com transmissão nas redes sociais da instituição.

O último concurso (2.568), realizado no sábado, 25, não teve ganhadores na faixa principal e o prêmio ficou acumulado. Foram sorteadas as dezenas: 16 - 22 - 29 - 35 - 38 - 49.

Além desse modelo de aposta, com seis números sorteados, que paga o prêmio principal, os apostadores ainda podem ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

De acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega-Sena com um jogo simples é de 1 em 50 milhões (mais precisamente 50.063.860). Já uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), as chances de acertar o prêmio é de 1 em 10 mil (precisamente 10.003).

As apostas para o concurso 2.569 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica, em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa e no App Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

De acordo com a Caixa, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. "Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies)”.