Allan dos Santos fugiu para os Estados Unidos em 2021Agência Senado

Publicado 01/03/2023 15:17

Youtuber e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Allan dos Santos criou, no último fim de semana, um novo perfil no Instagram e disse que está livre nos Estados Unidos. O username da conta do influenciador agora tem o número “32” em referência ao número de perfis que já criou e perdeu, segundo ele mesmo.



Na segunda-feira, 27, Santos publicou uma foto embaixo de uma bandeira dos Estados Unidos e disse que estava livre. O apoiador de Bolsonaro está nos EUA desde que teve um mandado de prisão preventiva expedido pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em outubro de 2021.

“O desejo de meus inimigos é acabar com minha liberdade, destruir minha família e me impedir de cuidar de minha filha doente. O desejo de Deus é outro. Que os EUA continue [sic] esse país abençoado e livre. Que o povo brasileiro aprenda com os EUA e jamais fique unido aos comunistas que hoje o escravizam”, escreveu Allan.

Na semana do Carnaval, Allan estava com o perfil número 31 e publicou um vídeo segurando um suposto registro de autorização para trabalhar nos EUA. Na legenda, ele atacou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.



“Chora, Xandão. Foragido é seu forevis”, escreveu o bolsonarista. “Chora sim, tirano de merda”, escreveu no perfil que foi derrubado pelo Instagram nos últimos dias.

Investigação

Allan dos Santos é alvo do inquérito das fake news e o das milícias digitais antidemocráticas. A prisão foi determinada por Alexandre de Moraes depois de um pedido da PF (Polícia Federal). No entanto, a PGR (Procuradoria Geral da República) foi contra a prisão. Ele segue foragido nos Estados Unidos desde então.



No fim de janeiro, o blogueiro participou de um encontro com membros da direita brasileira nos Estados Unidos e o ex-presidente Jair Bolsonaro. No evento, organizado pela Yes Brazil USA, Bolsonaro chegou a citar o nome do blogueiro em seu discurso.