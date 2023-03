Jader Filho e Geraldo Alckmin participaram da cerimônia de entrega de 600 unidades habitacionais em Bertioga, São Paulo - Reprodução / Mídias Sociais

Jader Filho e Geraldo Alckmin participaram da cerimônia de entrega de 600 unidades habitacionais em Bertioga, São PauloReprodução / Mídias Sociais

Publicado 02/03/2023 12:31 | Atualizado 02/03/2023 12:34

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta quinta-feira (2) que o governo federal entregará neste ano mais de 15 mil unidades do Minha Casa Minha Vida (MCMV). A previsão foi dada durante cerimônia de entrega de 600 unidades habitacionais em Bertioga, São Paulo, agenda que contou com a presença do ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Ao retomar a marca do MCMV, o governo iniciou uma série de inaugurações que pretende fazer pelo País. O plano é de retomar a construção de mais de 37 mil unidades paralisadas neste ano, e outras 32 mil a partir de 2024, estimativa reforçada por Jader Filho nesta quinta.



Existem cerca de 186 mil unidades habitacionais não concluídas no Faixa 1 do MCMV. Desse total, uma parcela de 83 mil empreendimentos estão com as obras paralisadas.

"Não haverá obra paralisada", disse o ministro das Cidades. O governo garantiu para o MCMV orçamento que gira em torno de R$ 10 bilhões neste ano. O número foi destacado por Alckmin durante a cerimônia. Segundo o vice-presidente, o orçamento destinado à habitação foi o que mais cresceu no quadro para 2023.



"O ministro Jader falou que serão duas milhões de moradias contratadas, cada moradia é um emprego direto na construção, e três empregos indiretos. Dois milhões na construção e três milhões na cadeia produtiva. Construção civil é o que mais gera emprego, e casa a quem precisa", disse Alckmin, que, quando era governador de São Paulo, teve participação na contratação das unidades que foram entregues nesta quinta em Bertioga.



O vice ainda destacou a volta do Faixa 1 no MCMV, que atende a faixa da população mais pobre. "Voltou a Faixa 1, que tinha sido suprimida no governo anterior. Gente rica, o governo não precisa se preocupar, compra casa própria. Precisamos viabilizar a casa a quem ganha menos", disse Alckmin.



Jader Filho afirmou também que a parceria entre o MCMV e o Casa Paulista, programa habitacional do estado de São Paulo, vai continuar - e pediu que o recado fosse entregue ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).



"A parceria vai continuar, já está contemplado. Diga ao governador Tarcísio que faremos muitas parcerias juntos para que mais casas sejam entregues no estado", afirmou o ministro.