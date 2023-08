Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann - Divulgação

O Partido dos Trabalhadores formalizou o A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, declarou neste sábado, 5, que o desejo do partido seria lançar candidaturas a prefeitos de todas as cidades, mas "nem sempre é possível".O Partido dos Trabalhadores formalizou o apoio à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos à Prefeitura de São Paulo. O acordo foi selado ainda em 2021, quando Boulos abriu mão da sua candidatura ao governo do estado por Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda.

Gleisi disse ainda que a ideia do PT é colocar uma "vice mulher" na chapa com Boulos, mas o tema ainda passará por discussão no diretório municipal do partido. Boulos disse que o entendimento é que o PT escolherá seu vice. "Não há pressa", afirmou.



"É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, com essa energia, com essa mobilização, esse partido vivo", iniciou Gleisi em seu discurso. "(Quero) fazer uma saudação muito carinhosa e também um agradecimento. Eu não tinha ainda me reunido com a militância de São Paulo, depois da eleição do presidente Lula. Se Lula subiu aquela rampa no Palácio do Planalto, se deve a essa militância aguerrida", acrescentou.



"Quero saudar o nosso companheiro Fernando Haddad, que foi nosso presidente (do PT) aqui na capital, (e) um dos melhores prefeitos de São Paulo", disse Gleisi se referindo ao mandato do ministro da Fazenda como prefeito da capital paulista, entre 2013 e 2017.

"Eu sabia que tinha uma sensação na nossa militância e uma vontade de estarmos unidos naquele momento, e estamos unidos agora em 2024", prosseguiu a deputada federal em seu discurso se referindo a falta de união da esquerda durante as eleições de 2022, em comparação com a união do PT e do PSOL agora na candidatura de Boulos à prefeitura paulista.

"Temos que derrotar o bolsonarismo e os candidatos do Bolsonaro. Este prefeito que está aí, um atraso, e já está fazendo acordo com o PL", disse a presidente do PT em referência a Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito da capital paulista.