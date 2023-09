A Bahia enfrenta uma crescente onda de violência policial - PMBA/Divulgação

A Bahia enfrenta uma crescente onda de violência policialPMBA/Divulgação

Publicado 23/09/2023 18:53

Pelo menos cinco homens foram mortos a tiros na madrugada deste sábado, 23, no município de Crisópolis, a cerca de 200 quilômetros de Salvador, na Bahia, durante uma operação policial. Segundo a PM, eles foram baleados em confronto com as forças de segurança. Na véspera, outras seis pessoas tinham sido mortas na capital e em Feira de Santana, em uma megaoperação contra facções criminosas.

Na ação desta madrugada, a PM informou que tentava coibir a venda de drogas por homens armados na Rua Maria Eunice. Ainda segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros com "suspeitos". Todos teriam sido socorridos mas não resistiram aos ferimentos. A corporação informou que foram apreendidas na operação uma submetralhadora, uma espingarda, três revólveres, munições e balanças de precisão, além de cocaína e maconha.

A Bahia enfrenta uma crescente onda de violência policial. Somente em setembro, foram registradas 46 mortes em confrontos com a PM da Bahia — 45 delas de supostos envolvidos com crimes e uma de um policial federal. A grande maioria das mortes ocorreu em operações nos bairros periféricos de Salvador.

Dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que as mortes decorrentes de intervenção de agentes do Estado mais do que quadruplicaram desde 2015. Naquele ano, a taxa de ocorrências desse tipo era de 2,3 para cada 100 mil habitantes. No ano passado, chegou a 10,4.