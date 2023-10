Fernanda Ferrer - Reprodução: redes sociais

Publicado 10/10/2023 09:51

São Paulo - A modelo Fernanda Ferrer relatou nas redes sociais nesta segunda-feira, 9, ter sofrido preconceito racial em um restaurante em Pinheiro, Zona Oeste de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 9. No vídeo, a jovem conta que o chef Jun Sakamoto recusou servi-la e a mandou ir embora do local.

"Eu acabei de sofrer uma situação ridícula de racismo, de uma pessoa que eu nunca esperei que é Jun Sakamoto, uma ícone do japonês aqui em São Paulo… eu cheguei lá (no restaurante) e ele não me serviu o sushi. E eu falei 'chefe, você não vai me servir?'. Ele falou 'no, levanta e vai embora'", disse.

"É isso, Jun Sakamoto? Esse é o omotenashi (expressão em japonês usada para hospitalidade, servir, tratar bem as pessoas) que você quer transmitir ao Brasil?", indaga a modelo.

A Fernanda ainda lembra de quando esteve no Japão e afirma que nunca foi tratada dessa maneira: "Eu fui ao Japão e não foi isso que eu vivi. Nunca passei por essa situação de me sentir mal ou de nenhum preconceito no Japão. Então é isso que você transmite ao Brasil?", questiona novamente.

Em seguida, a modelo publicou um vídeo agradecendo as mensagens de apoio e lamentou não conseguir aceitar "esse tipo de situação": "É muito difícil quando agridem a gente".

O estabelecimento leva o nome do chefe de cozinha Ju Sakamoto e abriu as portas em 2000 no Brasil. É um dos restaurantes de comida japonesa mais tradicionais de São Paulo, por atender exclusivamente oito clientes por noite. Por diversas vezes, já foi eleito o melhor sushiman do Brasil.

Ao O Dia, o chef Jun Sakamoto que "em nenhum momento" falou com a modelo e alega que está sendo vítima de uma acusação falsa. Ele conta que recebeu o grupo de seis pessoas em seu estabelecimento, por que um deles também é um profissional de gastronomia e queria conhecer o seu trabalho.

"O chef Nozomu Abe pediu pra fazer apenas três sushis da minha escolha para ele conhecer meu trabalho e pediu pra fazer apenas para ele e mais dois 'que imagino ser sócios dele em NY'", disse.

"Ao preparar apenas para os três, o Gerard Barberan 'depois vi quem era pelo Instagram' perguntou irritado porque eu não estava servindo ele e a namorada, eu expliquei educadamente que o chef pediu apenas para os três, mas que eu faria para eles também", acrescentou.

O dono do restaurante afirma que o namorado de Fernanda Ferrer continuou reclamando e dizendo que a culpa pelo constrangimento seria dele. "Eu parei o corte (do sushi) e fiquei olhando pra ele em postura de que não estava gostando do tom de voz dele. Ele se levantou e perguntou se queria que ele fosse embora, eu disse que sim. Em seguida, ele se retirou".

Jun Sakamoto ainda relata que apenas cumprimentou o casal quando chegaram e que acredita que o namorado da modelo "demonstrava alcoolicamente alterado".



"Foi ele que começou a me agredir e quando ele me perguntou se eu queria que ele fosse embora, eu concordei. Obviamente ela fez isso a pedido dele", acrescenta.