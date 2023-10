O empresário Thiago Brennand - Redes Sociais/Reprodução

O empresário Thiago Brennand Redes Sociais/Reprodução

Publicado 11/10/2023 16:44 | Atualizado 11/10/2023 16:59

São Paulo - O empresário Thiago Brennand foi condenado, nesta quarta-feira (11), a 10 anos e seis meses de prisão pelo crime de estupro. A sentença, proferida pelo juiz Israel Salu, se refere ao caso da mulher norte-americana que alega ter sido estuprada pelo empresário na mansão dele.

Além da detenção, Brennand também terá de indenizar a vítima por danos morais sofridos, no valor mínimo de R$ 50 mil. O caso foi julgado pela 2ª Vara de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Essa é a primeira condenação do empresário, que responde a uma série de processos por abuso sexual.

Atualmente, Brennand está preso preventivamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) 1 de Pinheiros, em São Paulo, desde o final de abril, quando foi extraditado dos Emirados Árabes. Ele está em uma cela isolada dos demais presos, conhecida como "seguro", quando o preso corre algum tipo de risco à vida e pede proteção.