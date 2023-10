Homem é deixado de cueca durante assalto em Fortaleza, no Ceará - Reprodução

Publicado 26/10/2023 11:56 | Atualizado 26/10/2023 14:50

Um motorista de aplicativo foi alvo de dois assaltos seguidos em Fortaleza, no Ceará, na terça-feira, 26. No espaço de menos de uma hora, a vítima teve a motocicleta, celular e um dos capacete roubados para em seguida, enquanto caminhava pela rua, ser atropelado, ameaçado com uma faca e deixado só de cueca por outros assaltantes, que levou o capacete auxiliar usado pelos passageiros.

Toda a segunda situação foi filmada por câmaras de segurança espalhadas pela região. Em entrevista à TV Verdes Mares, filiada da TV Globo, e sem revelar a própria identidade, o motorista afirmou que procurou ajuda de pessoas próximas e de forças de segurança, mas não obteve qualquer auxílio. Ele ainda explica que teve as calças baixadas após dizer que tinha sido assaltado e não havia nada a oferecer.



O motociclista ainda afirma que sente dores no corpo, principalmente na perna atingida pelos ladrões, e que avalia como serão os próximos passos, pois a moto e o trabalho no aplicativo eram a única fonte de renda da família há nove meses.

“Estou machucado na parte de trás da perna. Não conseguia colocar a perna no chão, mas hoje deu uma melhorada. Agora ficou difícil. Essa era única fonte de renda há nove meses e acabou tudo. Vou ter que ver outra coisa, não sei, não parei para pensar no que vou fazer. Não deu tempo para me programar. Esperar o que vai acontecer, ver se a moto aparece. Tenho dois filhos para sustentar”, lamentou.



Por meio de nota, a Polícia Civil do Ceará diz que apura os dois roubos contra o motorista de aplicativo nos bairros Antônio Bezerra, local do primeiro assalto, e Quintino Cunha, onde acontece a segunda ação. A pasta disse que as duas ocorrências foram noticiadas mediante boletins de ocorrência.