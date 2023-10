Caso aconteceu na cidade da Vazante-MG - Divulgação/Polícia Civil

Caso aconteceu na cidade da Vazante-MGDivulgação/Polícia Civil

Publicado 27/10/2023 09:16

Minas Gerais - Uma liderança de seita religiosa, de 53 anos e um funcionário de cemitério, de 66, foram presos nesta quinta-feira (26) por suspeita de furtar restos mortais de um cemitério em Vazante, no Noroeste de Minas Gerais. Policiais civis realizaram buscas nas residências dos suspeitos e encontraram ossos dos falecidos.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram depois que uma denúncia foi feita ao Ministério Público. Segundo a apuração policial, em dezembro de 2022, integrantes de uma seita religiosa, liderados por uma pessoa de Patos de Minas, teriam violado algumas sepulturas do Cemitério Municipal de Vazante.

O grupo também teria roubado restos mortais de cadáveres que estavam no local e escondidos na residência do suspeito de Patos de Minas, que seria o líder da seita. Os médicos-legistas e peritos da PCMG realizaram procedimento de exumação no cemitério, constatando a falta de diversos ossos de pelo menos um cadáver.

De acordo com o delegado André Luiz Ferreira dos Santos, no decorrer das investigações, foi levantado que o funcionário do cemitério, além de praticar os crimes contra o respeito aos mortos, também teria se beneficiado para auxiliar os demais suspeitos.

“O funcionário do cemitério de Vazante seria o responsável por escolher qual túmulo seria violado, desenterrar os corpos, subtrair objetos e garantir que a prática delituosa não fosse descoberta”, informa.

Até o momento, a Polícia Civil representou à Justiça pela prisão preventiva apenas destes dois investigados, o líder do movimento e o funcionário que teria facilitado e participado do ocorrido. Também foram expedidos três mandados de busca e apreensão domiciliar contra os dois. As medidas foram cumpridas nesta quinta-feira, quando foram recuperados ossos e objetos.