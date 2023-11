Retorno da energia elétrica causa euforia em vizinhança da Zona Sul de São Paulo - Reprodução

Retorno da energia elétrica causa euforia em vizinhança da Zona Sul de São Paulo

Publicado 06/11/2023 08:15

São Paulo - Após mais de 53 horas sem energia elétrica devido ao temporal que atingiu São Paulo na tarde da última sexta-feira (3), moradores da Zona Sul da capital paulista comemoraram a retomada do serviço na noite deste domingo (5).

Nos vídeos, publicados nas redes sociais, é possível ouvir as pessoas comemorando com gritos, panelaços e buzinas.

Comemoração por volta de energia após 53 horas na Zona Sul de São Paulo.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/JUsFY7cjAX — Jornal O Dia (@jornalodia) November 6, 2023 Alguns moradores de outros locais da cidade, no entanto, ressaltam que ainda estão sem luz. "Desde as 16h20 de sexta-feira, só nosso prédio... Lamentável! Coisas da geladeira todas estragando, cheirando mal... prejuízo!", reclamou uma usuária da rede social X, antigo Twitter.

Previsão de normalização

Segundo a Enel Distribuição São Paulo, concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica, as regiões mais afetadas pelo apagão foram as zonas Sul e Oeste. A previsão dada pela companhia é de que o serviço seja totalmente restabelecido apenas na terça-feira (7).



Às 22h de domingo, o prefeito Ricardo Nunes publicou em suas redes alguns vídeos em que acompanha o trabalho da Enel na Vila Clementino e na Vila Mariana, na Zona Sul da capital. "Situação muito difícil. Nossa equipe toda (está) na rua cobrando a Enel para restabelecer a cidade", diz nas imagens.



"Não dá para os nossos colaboradores virem e fazer a remoção de uma árvore dessas quando ela está perto do fio porque isso colocaria os nossos colaboradores em risco", explica.



Ao todo, 2,1 milhões de clientes foram impactados desde a última sexta-feira. Cerca de 413 mil ainda estão sem luz na cidade, conforme atualização feita no domingo. Procurada na manhã desta segunda-feira (6), a Enel ainda não se posicionou.



Para falar com a Enel



