Detenções foram realizadas ao longo da última semana - Arquivo/Agência Brasil

Publicado 06/11/2023 14:47

A Polícia Federal prendeu 26 pessoas que se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio 2023 e tinham mandados de prisão em aberto, ou seja, estavam foragidas da Justiça. As detenções foram realizadas ao longo da última semana, inclusive nos dias que antecederam a aplicação das primeiras provas para ingresso em universidades de todo o País.

Somente neste domingo, 5, - quando milhões de estudantes responderam a questões de ciências humanas, linguagens e fizeram a redação - a PF prendeu 19 investigados. Em 2022, os agentes da Polícia Federal capturaram 30 foragidos da Justiça durante a realização do Exame.

A corporação ainda não divulgou os crimes pelos quais os detidos são investigados.

A PF também foi acionada neste domingo, 5, para investigar a circulação, nas redes sociais, de imagens da prova. A foto divulgada, segundo o INEP, após o início do exame, mostra a página com o tema da redação deste ano - "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a PF já realizou duas diligências para apurar o caso, uma em Pernambuco e outra no Distrito Federal.