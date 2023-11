A chuva derrubou árvores e deixou bairros sem luz em São Paulo - Twitter @alebarbieri/Reprodução

Publicado 07/11/2023 09:23 | Atualizado 07/11/2023 09:26

A distribuidora Enel São Paulo informou que a energia foi restabelecida para mais de 90% dos clientes afetados pelo apagão decorrente da tempestade que atingiu São Paulo na última sexta-feira, 3. Cerca de 200 mil unidades consumidoras, das 2,1 milhões impactadas, ainda aguardam a retomada do serviço nesta terça-feira (7).



Em nota, a empresa afirmou ter colocado quase três mil profissionais nas ruas para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para "quase a totalidade dos clientes" ainda nesta terça. Disse ainda que, devido à complexidade do trabalho para reconstrução da rede atingida por queda de árvores de grande porte e galhos, a recuperação se dá de forma gradual.



"Em atuação conjunta com Corpo de Bombeiros, Prefeitura e outras autoridades, a companhia tem priorizado os casos mais críticos, como serviços essenciais", completou. A distribuidora reforçou ainda que o vendaval que atingiu a área de concessão na sexta-feira "foi o mais forte dos últimos anos e provocou danos severos na rede de distribuição".

Prefeito ameaçou processar a companhia



O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, afirmou nesta segunda-feira (6) que irá entrar na Justiça caso a concessionária Enel Distribuição São Paulo não restabeleça a energia elétrica de 100% da população da cidade até o final desta terça-feira (7). O apagão aconteceu na última sexta-feira (3), após uma forte chuva.