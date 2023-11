Caso repercutiu em todo o Brasil na última semana - Reprodução

Publicado 28/11/2023 12:27

João Alecio Virgilio Junior, ou Juninho Virgilio, como ficou conhecido, deu um desabafo sobre o caso que repercutiu em todo o Brasil, quando foi descoberto que ele se relacionava com o próprio sogro . O caso aconteceu em Araraquara, no interior de São Paulo, e a entrevista foi dada a uma TV local.

Juninho conta que sofria abusos psicológicos por parte de seu sogro, Edielson Oliveira. Ele diz que após sair da prisão , era ameaçado de morte pelo pai de sua esposa.

''Minha cabeça ficava também atordoada com constantes ameaças. Se ele não ameaçava de morte, dizia que iria mandar alguém me matar. Se não fosse me matar, iria tirar meu filho de mim. Isso afetou bastante minha cabeça'', desabafou.

De acordo com ele, todo o envolvimento dele com Edielson era uma estratégia para reunir provas. O genro afirmou também que já fez contato com um advogado para lidar com a situação.

''Eu precisava entrar no jogo dele para poder criar provas contra ele, sabe? Foi assim que eu vim conseguindo isso. Graças a Deus já entrei com o advogado. A verdade vai ser esclarecida para o Brasil entender o que aconteceu e o que ele vinha fazendo com a minha vida'', contou.



A confusão

O caso entre o genro e sogro, na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, surpreendeu a todos. Camila Oliveira, filha e mulher dos dois envolvidos no caso, pegou o celular do pai, Edielson Oliveira, e descobriu o caso que ele mantinha com seu marido, Juninho Virgilio, há pelo menos dois anos. Com raiva, ela resolveu expor os dois nas redes sociais e o caso viralizou nesta terça-feira (21).

Após pegar o celular do pai e descobrir conversas e vídeos de Edielson e Juninho, Camila resolveu se vingar. Ela compartilhou em seu perfil do Facebook diversos prints do que encontrou no aparelho, já que Edielson gostava de gravar os encontros com o genro no motel. Além disso, o sogro se revoltou e ateou fogo no carro do genro.