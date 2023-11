Morreu o guitarrista Lanny Gordin, peça fundamental da Tropicália - Reprodução da internet

Publicado 28/11/2023 15:20 | Atualizado 28/11/2023 17:14

Rio - Morreu o guitarrista Lanny Gordin, na madrugada destea terça-feira (28), dia em que completou 72 anos, em São Paulo. Conhecido por tocar com grandes nomes da Tropicália, como Gilberto Gil, Gal Costa e Caetano Veloso, o músico estava internado há cerca de um mês devido a uma pneumonia, segundo informações do jornal 'Folha de S. Paulo'. Ainda não há detalhes sobre o velório e sepultamento.

Ele deixa a mulher, Cristina Zucchi, que acompanhou o artista durante o tratamento contra a síndrome de Guillain-Barré, com que Lanny foi diagnosticado em agosto de 2016. Nesta segunda-feira, ela chegou a atualizar o perfil oficial do marido no Facebook com os preparativos para o aniversário do amado: "Olá a todos! Estou abrindo este local para quem quiser mandar mensagem para o Lanny pelos seus 72 aninhos", escreveu Cristina. Nos comentários, as felicitações se misturam às mensagens de tristeza dos fãs e condolências.

Ícone de guitarra brasileira

Nascido Alexander Gordin, em 28 de novembro de 1951, em Xangai, na China, o artista era filho do russo Alan Gordin com uma polonesa. Veio para o Brasil aos 6 anos e iniciou a carreira musical aos 16, quando passou a tocar na boate paulista Stardust, que tinha seu pai entre os donos. Na casa noturna, se apresentou com grandes nomes como Pepeu Gomes e Hermeto Pascoal.

Se tornou um ícones da guitarra brasileira com seu estilo ousado, inspirado na musicalidade de Jimi Hendrix. Entre suas primeiras gravações estão trabalhos com artistas da Jovem Guarda, nos anos 1960, mas não demorou para ser fisgado pelo movimento tropicalista.

Só em 1969, participou dos discos de Gal, Gilberto e Caetano. Enquanto os cantores estavam em exílio, continuou a parceria com a baiana em "LeGal", de 1970, e na icônica gravação ao vivo do "Fa-Tal: A todo vapor", em 1971. Depois, voltou a trabalhar com Gil em "Expresso 2222" (1972), além de ter acompanhado nomes como Jards Macalé, Rita Lee, Tim Maia, Elis Regina, Erasmo Carlos e Tom Zé.

No começo da década de 1970, se juntou a Jair Rodrigues em uma turnê pela Europa e acabou se hospedando na casa de um hippie, em Londres, ao final da viagem. Foi quando experimentou o LSD, que, somado a um quadro de esquizofrenia, levou o pai de Lanny a internar o músico em sanatórios, onde chegou a receber tratamento de eletrochoques.

Entre os anos 80 e 90, colaborou de forma esporádica com artistas como Aguilar e a Banda Performática, Itamar Assumpção e Chico César. Mas seu retorno à cena musical só aconteceu oficialmente em 2001, com o disco autoral "Lanny Gordin", produzido por Luiz Calando, proprietário da loja de discos Baratos Afins.

Desde então, participou do Projeto Alfa, com o guitarrista Guilherme Held, o baixista Fábio Sá e o percussionista Zé Aurélio. Em 2007, a Universal lançou a coletânea "Lanny Duos", reunindo parcerias com Caetano, Gil, Gal, Arnaldo Antunes, Adriana Calcanhotto, Rodrigo Amarante e Chico César. Seu trabalho mais recente foi o disco "Lanny's Quartet & All Stars" (2014), que contou com participações como Frejat e Pepeu Gomes.

Famosos lamentam a morte de Lanny

Lucio Mauro Filho foi um dos famosos que lamentou a morte de Lanny nas redes sociais. "Mestre Lanny Gordin parte para o outro plano, no dia de seu aniversário, deixando um legado admirável para a música brasileira. Sua guitarra influenciou gerações, desde a Jovem Guarda até os dias de hoje", iniciou ele, que faz parte da banda do "Caldeirão com Mion", no Instagram.

"Um brasileiro nascido na China, filho de russo com polonesa. Que colaborou com Caetano, Gil, Gal Costa, Elis, Tom Zé, Tim Maia e também com artistas mais jovens, como Zeca Baleiro, Vanessa da Matta e Chico César. É sem dúvida um dos instrumentistas mais influentes da história da música brasileira. Que os anjos recebam o amado Lanny com os riffs mais lindos! Meus sentimentos à família, amigos e admiradores deste cara fantástico. Obrigado por tudo mestre!", completou.

Caetano Veloso também se manifesotu na tarde de hoje: "Lanny Gordin morreu nessa madrugada. Jards Macalé tinha falado nele ontem. E me dizem que hoje é seu aniversário de nascimento. Lanny era músico total. Sempre tocou com o pai na noite. Veio a ser guitarrista crucial da tropicália. Era uma pessoa doce e um grande artista da música. Saudade", escreveu.

O cantor Celso Fonseca também se manifestou: "Um gigante se vai. 'O' farol para várias gerações de guitarristas! Que ele descanse em paz. Meus sentimentos para a família". "Que tristeza", reagiu Lobão.

O baixista Fernando Sanches lembrou os trabalhos que realizou com Lanny. "Ter trabalhado algumas vezes com Lanny Gordin foi uma das maiores felicidades que eu tive na minha vida no estúdio. O cara era um monstro, gênio, imprevisível e o principal: de um bom gosto e classe únicos. Muita força pra família e pros amigos mais próximos!!! Voa Lanny", escreveu.

"Perdemos Lanny Gordin, um dos gênios da guitarra brasileira. Mr. Fuzz me disse que não existia nota errada em música. Tudo é e deve ser musical. Entrevistei Lanny em 2009, no Thunderview. Esse é o primeiro trecho dessa conversa com o mestre", afirma o músico e ex-VJ da MTV Brasil Luiz Thunderbird, no X, antigo Twitter.