Estruturas em bairros de Maceió afetados pelos abalos foram desocupados e selados para evitar furtosGésio Passos/Agência Brasil

Publicado 03/12/2023 11:46

Registros da Defesa Civil de Maceió indicam a diminuição do ritmo de afundamento da mina de extração de sal-gema número 18, da Braskem , no bairro Mutange, na capital alagoana. Apesar disso, os dados divulgados neste domingo, 3, mostram que a movimentação do solo continua em 0,7 centímetros por hora.

Nas últimas 24 horas, o afundamento foi de 10,8 cm. Desde terça-feira, 28, a mina 18 acumula 1,69 metros de afundamento.

A orientação da Defesa Civil ainda é que a população não transite na área desocupada na capital.

Uma decisão judicial levou a retirada de 23 famílias que ainda resistiam ao despejo no bairro do Pinheiro . Segunda a Defesa Civil, a área da mina número 18 ameaça desabar a qualquer momento, com potencial de criar na área uma cratera maior que o estádio do Maracanã.