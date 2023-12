Aposta simples custa R$ 5 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Aposta simples custa R$ 5Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 08/12/2023 08:27

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2665 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta quinta-feira, 7. Com isso, o prêmio de R$ 27 milhões acumulou e o estimado para o próximo sorteio, do sábado, 9, pode chegar a R$ 30 milhões. Confira os números sorteados: 03 - 14 - 21 - 22 - 37 - 39.

A quina registrou 56 apostas vencedoras. Cada uma vai pagar prêmio de R$ 43.607,57. Já a quadra teve 3.900 ganhadores, cabendo a cada acertador R$ 894,51.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.

Mega da Virada

As apostas para concorrer ao prêmio da Mega-Sena da Virada já podem ser feitas, em cartão específico, nas lojas lotéricas e também pela internet. Considerado o principal concurso das Loterias Caixa no ano, a Mega da Virada em 2023 tem prêmio estimado em R$ 550 milhões, o maior valor da história, de acordo com a Caixa Econômica Federal.



Esse sorteio não acumula para outros concursos. Se ninguém acertar a faixa principal, de seis números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com cinco acertos, e assim por diante. O sorteio do concurso nº 2.670 será no dia 31 de dezembro, o último do ano, às 20h, pelo horário oficial de Brasília.