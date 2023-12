Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues - Agência Senado

Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues Agência Senado

Publicado 11/12/2023 12:37

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, disse nesta segunda-feira (11) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está disposto a conversar com todas as forças políticas de Alagoas sobre o afundamento de solo em Maceió . Partes da capital estão sob e risco e foram evacuadas por causa de deslocamentos no solo resultantes da exploração de minério pela Braskem.

O Senado prepara uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o tema, articulada pelo alagoano Renan Calheiros (MDB). Randolfe disse que o governo busca uma alternativa, mas que a CPI não atrapalhará as propostas de interesse do Executivo.

De acordo com o senador, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva deverá dar a assistência necessária ao caso. Randolfe falou a jornalistas no Palácio do Planalto nesta segunda, depois de reunião com presidentes, ministros e outros representantes do governo no Legislativo.