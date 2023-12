Touro invade arena e assusta público que esperava show de Ana Castela no interior de SP - Reprodução

Touro invade arena e assusta público que esperava show de Ana Castela no interior de SPReprodução

Publicado 11/12/2023 16:32

Um touro invadiu a arena de rodeio da Exposição Municipal Agropecuária e Industrial (Emapa), na cidade de Avaré, no interior de São Paulo, momentos antes do show da cantora Ana Castela na noite deste domingo, 10. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o animal solto no espaço que recebe as competições de montaria e colidindo com diversas pessoas no local. A área estava liberado para o público que aguardava a apresentação da artista. Assista: