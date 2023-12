Carro-forte é atacado por criminosos na Rodovia dos Imigrantes - Reprodução

Carro-forte é atacado por criminosos na Rodovia dos Imigrantes Reprodução

Publicado 11/12/2023 21:52 | Atualizado 11/12/2023 21:53

São Paulo - Criminosos explodiram e roubaram um carro-forte na Rodovia dos Imigrantes, no sentido São Paulo, na região de São Bernardo do Campo, no início da noite desta segunda-feira (11).

De acordo com a polícia, os bandidos estavam em dois veículos e atiraram com fuzis na frente do carro para forçar a parada na via. Em seguida, eles colocaram dois explosivos e renderam os quatro vigilantes. Não há informações sobre a quantidade de dinheiro levada.

O caso será investigado pela 3° DP da cidade. Assista: