Lula recebe no Planalto familiares de brasileiro refém do HamasRicardo Stuckert/PR

Publicado 11/12/2023 18:32

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, 11, duas familiares do brasileiro Michel Nisembaum, desaparecido em Israel, apontado como um dos reféns do Hamas. Mary Shohat (irmã de Michel) e Hen Mahluf (filha) foram ao encontro acompanhadas do senador Jaques Wagner (PT-BA) - que é judeu e próximo à comunidade israelense.

"Expressei minha solidariedade e falei dos esforços que o governo brasileiro tem feito, junto aos países da região, para a libertação dos reféns", disse o presidente em seu perfil no X, novo nome do Twitter.

"Acho que a conversa foi muito boa, elas as familiares perceberam que o presidente Lula está completamente inteirado do assunto. Eu diria que a preocupação número um dele é exatamente com os reféns, e particularmente com o Michel por ser o refém que tem a nacionalidade brasileira", disse Wagner depois da conversa.

De acordo com o senador, Michel Nisembaum tem 56 anos e trabalhava como socorrista.

Wagner também disse que Lula aproveitou sua viagem para o Oriente Médio para pedir ajuda a autoridades de países árabes no esforço pela libertação do refém. O Catar, principalmente, tem boas relações com Hamas.