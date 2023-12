Lula e o médico cardiologista Roberto Kalil Filho - Ricardo Stucket/Divulgação

Publicado 13/12/2023 10:09 | Atualizado 13/12/2023 10:16

Um dos suspeitos de assaltar o médico cardiologista Roberto Kalil Filho , que tem entre seus pacientes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi preso nesta terça-feira (12), em Taboão da Serra, São Paulo.

Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o homem foi encontrado por volta das 10h30, andando normalmente de motocicleta pelo município. O assalto contra o profissional de saúde aconteceu por volta das 09h30.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), dois homens armados abordaram o médico no estacionamento do edifício do consultório particular dele. O prédio fica na região da Bela Vista, no Centro da capital paulista.

Após o assalto, a dupla fugiu em duas motos levando um relógio de pulso — que foi presente do sheik de Dubai —, uma aliança e um óculos de sol de Kalil. O Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e a Polícia Militar compareceram ao local após o crime.

Em nota, o Hospital Sírio-Libanês, onde o profissional é diretor do Centro de Cardiologia, disse que "não houve agressões físicas e o médico encontra-se bem". A instituição esclareceu que o assalto não ocorreu nas dependências da unidade de saúde que fica na mesma região do consultório particular de Roberto Kalil.

A GCM localizou o suspeito por meio de imagens que foram compartilhadas nas redes sociais, onde é possível ver que três motos saíram pela manhã da cidade e usavam placas que aparecem nos vídeos relacionados ao crime. Os agentes esperaram o suspeito voltar, e ele foi abordado. O homem foi levado à delegacia e negou o crime.

Segundo a Polícia Civil, ele usava roupas que aparecem nas imagens e uma das motos teria características semelhantes. Este suspeito estava do lado de fora do local do assalto e monitorava a região para os comparsas. Ele foi preso em flagrante e será pedida a quebra de sigilo de seu celular. A corporação ainda procura os outros dois suspeitos de envolvimento no crime.

Kalil é médico pessoal do presidente Lula e de outros personalidades, Roberto Kalil Filho é professor-doutor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e presidente do Conselho do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor), além de atuar no Hospital sírio-libanês.