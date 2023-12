Carro-forte foi alvo de tentativa de assalto em Araras - Reprodução

Carro-forte foi alvo de tentativa de assalto em Araras Reprodução

Publicado 13/12/2023 21:33

Criminosos fizeram reféns e trocaram tiros com seguranças durante tentativa de assalto a um carro-forte, no fim da tarde desta quarta-feira, 13, em Araras, interior de São Paulo. Entre os reféns havia uma criança, mas todos foram libertados após negociação com a polícia. Dois suspeitos foram baleados e um deles morreu. Um terceiro foi atropelado ao tentar fugir. O quarto suspeito foi preso.

O ataque aconteceu por volta das 17 horas, na Avenida Loreto, no Jardim das Flores, em frente a uma casa lotérica. O local estava bastante movimentado. Segundo a Polícia Militar, quatro homens armados abordaram seguranças que recolhiam malotes da lotérica, mas eles reagiram.

Houve tiroteio e os suspeitos tomaram três pessoas - um homem, uma mulher e uma criança - como reféns, segundo a PM. As viaturas policiais cercaram o local e os policiais, posicionados atrás de veículos, passaram a negociar com os criminosos a soltura dos reféns. Eles foram libertados sem ferimentos.

Durante o tiroteio, um suspeito foi baleado e acabou morrendo, segundo a PM. Outros dois, um deles também baleado, foram levados para uma unidade da Polícia Civil e permaneceram presos. O quarto homem, com ferimentos resultantes do atropelamento, foi levado para uma unidade de saúde e não havia informações sobre o estado de saúde.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), com os suspeitos foram apreendidas três armas, entre elas um fuzil.