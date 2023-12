Perfil de Janja no X foi invadido e passou a ser usado para mensagens ofensivas de diversos tipos - Agência Brasil

Perfil de Janja no X foi invadido e passou a ser usado para mensagens ofensivas de diversos tiposAgência Brasil

Publicado 14/12/2023 11:12

A Polícia Federal (PF) realizou na manhã desta quinta-feira, 14, mais buscas no bojo da investigação sobre o hackeamento do perfil da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, no X (antigo Twitter) . As diligências foram cumpridas no Distrito Federal.